До Києва прибула нова очільниця МЗС Франції. Вона вже відвідала Бучу

"Буча - символ злочинів російської армії проти людяності. Закатовані мирні жителі, численні випадки руйнувань житлової інфраструктури і мародерства росіян – те, що світ ніколи не має забути", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, Колонна очолила МЗС Франції 20 травня. Візит до України є її першою закордонною поїздкою на новій посаді не до країни Євросоюзу.

"Щойно прибула до України, щоб виявити підтримку Франції українському народові", - зазначила Колонна, опублікувавши фото біля потяга в Twitter.