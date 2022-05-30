Глава МИД Франции едет в Киев для встречи с Зеленским: что планируют обсудить

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в понедельник, 30 мая. Как сообщило министерство иностранных дел Франции, она намерена выразить солидарность с Украиной и предложить дополнительную поддержку стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Поездка Колонны в Украину проходит на фоне критики со стороны некоторых дипломатов и политологов за то, что Франция делает недостаточно для поддержки Украины в ее борьбе с Россией.

Лидеры Европейского Союза также встретятся в понедельник, чтобы вновь заявить о поддержке Украины, поскольку российские войска активизировали атаки с целью захвата Северодонецка, ключевого города на юго-востоке Донбасса, над которым Москва поставила в приоритете полный контроль.