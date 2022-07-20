Науседа призвал к ужесточению санкций против РФ: должны быть эффективными и неизбежными

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал к ужесточению санкций против России за вторжение в Украину. Ограничения должны усилить воздействие на российскую экономику, финансовый сектор и военно-промышленный потенциал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Литовский президент подчеркнул, что санкции против России должны отсечь Москву от глобальных цепочек поставок и технологического прогресса. "Санкции должны быть болезненными, эффективными и неизбежными", - заявил Науседа. Глава литовского государства подчеркнул необходимость сотрудничества с третьими странами для предотвращения обхода санкций. Он заявил, что лидерство Еврокомиссии в этом вопросе имеет решающее значение.