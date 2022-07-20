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Науседа призвал к ужесточению санкций против РФ: должны быть эффективными и неизбежными

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Вильнюс, Среда 20 июля 2022 15:52
Науседа призвал к ужесточению санкций против РФ: должны быть эффективными и неизбежными Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал к ужесточению санкций против России за вторжение в Украину. Ограничения должны усилить воздействие на российскую экономику, финансовый сектор и военно-промышленный потенциал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Литовский президент подчеркнул, что санкции против России должны отсечь Москву от глобальных цепочек поставок и технологического прогресса.

"Санкции должны быть болезненными, эффективными и неизбежными", - заявил Науседа.

Глава литовского государства подчеркнул необходимость сотрудничества с третьими странами для предотвращения обхода санкций. Он заявил, что лидерство Еврокомиссии в этом вопросе имеет решающее значение.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Евросоюз согласовал санкции против 48 физических лиц из России.

Ранее стало известно, что в санкционный список попадут мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, а также лидер байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов.

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