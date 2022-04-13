ru ua
Ср, 13 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Президенты Литвы, Польши, Эстонии и Латвии едут в Киев "с мощным посланием"

Новина українською →
Среда 13 апреля 2022 07:55
Президенты Литвы, Польши, Эстонии и Латвии едут в Киев "с мощным посланием" Фото: в Киев едут президенты Литвы, Польши, Эстонии и Латвии (twitter.com/GitanasNauseda)
Автор: Владимир Костырин

Президенты Литвы Гитанас Науседа, Польши Анджей Дуда, Эстонии Алар Карис и Латвии Эгилс Левитс едут в Киев для встречи с главой Украинского государства Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление литовского президента Науседы в Twitter.

"Направляемся в Киев с мощным посланием о политической поддержке и военной помощи. Литва продолжит поддерживать борьбу Украины за свой суверенитет и свободу", - говорится в публикации.

Президент Литвы в своем посте добавил на украинском языке "Вместе к победе!"

В администрации польского президента отметили, что главы государств в украинской столице проведут встречу с Зеленским.

Ожидается, что стороны обсудят новые поставки вооружения для нашей страны и санкции против России.

Науседа также опубликовал совместное фото с коллегами на железнодорожном вокзале.

Напомним, перед этим канцлер Австрии Карл Нехаммер 9 апреля посетил Киев и встретился с президентом Зеленским. В ходе визита австрийский премьер заявил о готовности усиливать санкции против России до тех пор, пока не закончится война в Украине.

Также на днях столицу Украины посетил премьер-министр Британии Борис Джонсон, где провел с президентом Зеленским встречу с глазу на глаз.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Киев Латвия Литва Польша Эстония
NEWS
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Голодная планета. Или чем война России против Украины угрожает миру
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Голодная планета. Или чем война России против Украины угрожает миру