Президенты Литвы, Польши, Эстонии и Латвии едут в Киев "с мощным посланием"

"Направляемся в Киев с мощным посланием о политической поддержке и военной помощи. Литва продолжит поддерживать борьбу Украины за свой суверенитет и свободу", - говорится в публикации.

Президент Литвы в своем посте добавил на украинском языке "Вместе к победе!"

В администрации польского президента отметили, что главы государств в украинской столице проведут встречу с Зеленским.

Ожидается, что стороны обсудят новые поставки вооружения для нашей страны и санкции против России.

Науседа также опубликовал совместное фото с коллегами на железнодорожном вокзале.

Heading to Kyiv with a strong message of political support and military assistance.



Lithuania will continue backing Ukraine's fight for its sovereignty and freedom.



Разом до перемоги! pic.twitter.com/WLb5yR5W69