Президенты Литвы, Польши, Эстонии и Латвии едут в Киев "с мощным посланием"
Президенты Литвы Гитанас Науседа, Польши Анджей Дуда, Эстонии Алар Карис и Латвии Эгилс Левитс едут в Киев для встречи с главой Украинского государства Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление литовского президента Науседы в Twitter.
"Направляемся в Киев с мощным посланием о политической поддержке и военной помощи. Литва продолжит поддерживать борьбу Украины за свой суверенитет и свободу", - говорится в публикации.
Президент Литвы в своем посте добавил на украинском языке "Вместе к победе!"
В администрации польского президента отметили, что главы государств в украинской столице проведут встречу с Зеленским.
Ожидается, что стороны обсудят новые поставки вооружения для нашей страны и санкции против России.
Науседа также опубликовал совместное фото с коллегами на железнодорожном вокзале.
Heading to Kyiv with a strong message of political support and military assistance.— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) April 13, 2022
Lithuania will continue backing Ukraine's fight for its sovereignty and freedom.
Разом до перемоги! pic.twitter.com/WLb5yR5W69
Напомним, перед этим канцлер Австрии Карл Нехаммер 9 апреля посетил Киев и встретился с президентом Зеленским. В ходе визита австрийский премьер заявил о готовности усиливать санкции против России до тех пор, пока не закончится война в Украине.
Также на днях столицу Украины посетил премьер-министр Британии Борис Джонсон, где провел с президентом Зеленским встречу с глазу на глаз.
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