До Києва прибув президент Литви

Президент Литви Гітанас Науседа 28 липня прибув до Києва. Під час візиту він проведе зустіч з президентом України Володимиром Зеленським і виступить у Верховній раді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter литовського лідера.

"Щойно приїхав до Києва. У цей особливий день, коли Україна вперше відзначає День державності, звернусь до українського народу з трибуни Верховної Ради", - зазначив Науседа.

Він також поінформував, що проведе зустріч з президентом Зеленським і вручить йому найвищу державну нагороду Литви - Орден Вітовта Великого.