Киев предупредили о непогоде: возможны град и сильный ветер

В четверг, 1 июля, в Киеве ожидается ухудшение погоды. В частности, синоптики предупредили о грозе, граде и сильном ветре.
Так, днем 1 июля в столице ожидается град и сильный ветер до 15-20 метров на секунду. Синоптики объявили первый уровень опасности.
В КГГА призывают жителей столицы соблюдать основные рекомендации во время сильного ветра:
Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода на этой неделе.
В ближайшие дни над западной Украиной встретятся два воздушных потока, на стыке которых обычно образуются грозовые и дождевые облака.