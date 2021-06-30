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Киев предупредили о непогоде: возможны град и сильный ветер

Автор: РБК-Украина

В четверг, 1 июля, в Киеве ожидается ухудшение погоды. В частности, синоптики предупредили о грозе, граде и сильном ветре.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, днем 1 июля в столице ожидается град и сильный ветер до 15-20 метров на секунду. Синоптики объявили первый уровень опасности.

В КГГА призывают жителей столицы соблюдать основные рекомендации во время сильного ветра:

  • все окна домов должны плотно закрыть, при этом с балконов необходимо убрать предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода на этой неделе.

В ближайшие дни над западной Украиной встретятся два воздушных потока, на стыке которых обычно образуются грозовые и дождевые облака.

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