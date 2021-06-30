Киев предупредили о непогоде: возможны град и сильный ветер

В четверг, 1 июля, в Киеве ожидается ухудшение погоды. В частности, синоптики предупредили о грозе, граде и сильном ветре.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, днем 1 июля в столице ожидается град и сильный ветер до 15-20 метров на секунду. Синоптики объявили первый уровень опасности.

В КГГА призывают жителей столицы соблюдать основные рекомендации во время сильного ветра: