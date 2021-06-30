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Київ попередили про негоду: можливі град і сильний вітер

Автор: РБК-Україна

У четвер, 1 липня, в Києві очікується погіршення погоди. Зокрема, синоптики попередили про грозу, град і сильний вітер.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, вдень 1 липня в столиці очікується град і сильний вітер до 15-20 метрів на секунду. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

У КМДА закликають жителів столиці дотримуватися основних рекомендацій під час сильного вітру:

  • всі вікна будинків повинні щільно закрити, при цьому з балконів необхідно прибрати предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода на цьому тижні.

Найближчими днями над Західною Україною зустрінуться два повітряні потоки, на стику яких зазвичай утворюються грозові та дощові хмари.

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