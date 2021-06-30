Київ попередили про негоду: можливі град і сильний вітер

У четвер, 1 липня, в Києві очікується погіршення погоди. Зокрема, синоптики попередили про грозу, град і сильний вітер.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, вдень 1 липня в столиці очікується град і сильний вітер до 15-20 метрів на секунду. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

У КМДА закликають жителів столиці дотримуватися основних рекомендацій під час сильного вітру: