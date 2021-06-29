Грозовые дожди, град и даже смерчи: синоптик сделала важное предупреждение о погоде

Погода в Украине в среду, 30 июня, ожидается неблагоприятная во многих областях страны. Синоптики прогнозируют грозовые дожди и ливни, а также повышение температуры воздуха до +30 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По словам синоптика, в среду на западной Украиной произойдет встреча двух воздушных потоков. На стыке таких потоков обычно образовываются грозовые и дождевые облака.

"То есть, именно в таких местах льют дожди и гремят грозы с разными сопутствующими явлениями, типа шквалов, граду и даже порой смерчами", - объяснила Диденко.

Она назвала области, которые окажутся 30 июня в зоне риска из-за этого синоптического явления.

"30 июня, в завершающий день дебютного летнего месяца, кратковременные дожди с грозами ожидаются в западных областях Украины. Вечером осадки усилятся и распространятся на Винницкую, Житомирскую области, Кропивницкий с районами, Одесскую область, Николаевскую и Херсонскую области. Вечером. Также грозовые дожди пройдут завтра днем на северо-востоке Украины. Регионы, которые не попали в этот перечень, будут находиться в сухой погоде", - отметила синоптик.

Диденко сообщила, что температура воздуха в большинстве областей будет от +25 до +30 градусов.

Карта погоды

Погода в Киеве

Синоптик спрогнозировала в Киеве 30 июня сухую погоду, без осадков.

"В Киеве 30 июня дождя не будет, днем ожидается около +28 градусов. Июль в Украине начнется теплой погодой с периодическими грозовыми дождями", - добавила Диденко.

Как показывают карты, в столице среда станет единственным днем без осадков. Следующие несколько дней будут с грозами и усилением ветра. К выходным температура воздуха пойдет на спад, а с понедельника установится солнечная и сухая погода.

Карта погоды в Киеве