Киев предупредили о непогоде: возможны град и сильный ветер

В субботу, 26 июня, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. В частности, синоптики прогнозируют грозы, местами град и шквальный ветер.

Кроме того, отмечается, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

"В Киеве днем 26 июня ожидается гроза, местами град и шквалы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, погода в Украине в ближайшие выходные даст возможность выдохнуть после недельной жары.

Кроме того, на этой неделе зафиксировали температурные рекорды в Ровно, Киеве, а также на Закарпатье. В июне в Запорожье и области выпало наибольшее количество осадков за последние 30 лет.

Ранее сообщалось, что запад Украины сегодня накроют дожди и град в других регионах - высокий уровень пожарной опасности.