ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Киев предупредили о непогоде: возможны град и сильный ветер

Новина українською →
Киев, Пятница 25 июня 2021 16:43
Киев предупредили о непогоде: возможны град и сильный ветер Фото: в Киеве ожидается непогода (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В субботу, 26 июня, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. В частности, синоптики прогнозируют грозы, местами град и шквальный ветер.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В Киеве днем 26 июня ожидается гроза, местами град и шквалы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Синоптики объявили первый уровень опасности.

Кроме того, отмечается, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Напомним, погода в Украине в ближайшие выходные даст возможность выдохнуть после недельной жары.

Кроме того, на этой неделе зафиксировали температурные рекорды в Ровно, Киеве, а также на Закарпатье. В июне в Запорожье и области выпало наибольшее количество осадков за последние 30 лет.

Ранее сообщалось, что запад Украины сегодня накроют дожди и град в других регионах - высокий уровень пожарной опасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Киев Погода
NEWS
Беспилотники и обстрелы: боевики на Донбассе семь раз нарушили "тишину"
Беспилотники и обстрелы: боевики на Донбассе семь раз нарушили "тишину"
DAILY
Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун