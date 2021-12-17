UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Киев остановился в пробках: какие улицы стоит объехать

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве вечером 17 декабря образовались пробки на дорогах. Особенно сильно затруднено движение на правом берегу столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google Maps.

Правый берег

Наиболее сложная ситуация на магистралях в центре Киева. Пробки замечены на бульваре Дружбы Народов, где произошли два ДТП. Также затруднено движение на Набережном шоссе, бульварах Леси Украинки и Тараса Шевченко.

Кроме того, из-за двух ДТП образовались пробки на проспекте Степана Бандеры. Движение также затруднено на улице Елены Телиги, Голосеевском проспекте и некоторых участках Большой Окружной.

Пробки на Южном мосту наблюдаются в сторону правого берега. Здесь ведутся дорожные работы. Также затруднено движение при въезде на мост Патона в сторону левого берега и при съезде с моста Метро по направлению центра столицы.

Левый берег

На левом берегу пробки наблюдаются на Броварском проспекте в районе станции метро "Черниговская". Из-за аварий затруднено движение по Харьковскому шоссе и улице Привокзальной.

Кроме того, пробки замечены на выезде из Киева на проспекте Николая Бажана и Бориспольском шоссе.

Фото: карта пробок в Киеве вечером 17 декабря (google.com/maps)

Напомним, 17 декабря в Киеве ряд троллейбусов изменили свой маршрут из-за ремонта проезжей части бульвара Тараса Шевченко.

Отметим, провал асфальта на бульваре Тараса Шевченко произошел 16 декабря. В результате происшествия из трех полос в сторону Бессарабской площади для движения открыта только одна.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевДТП