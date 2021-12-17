Київ зупинився в заторах: які вулиці варто об'їхати

Правий берег

Найбільш складна ситуація на магістралях в центрі Києва. Затори помічені на бульварі Дружби народів, де сталися дві ДТП. Також ускладнено рух на Набережному шосе, бульварах Лесі Українки та Тараса Шевченка.

Крім того, через дві ДТП утворилися затори на проспекті Степана Бандери. Рух також ускладнено на вулиці Олени Теліги, Голосіївському проспекті та деяких ділянках Великої Окружної.

Пробки на Південному мосту спостерігаються в бік правого берега. Тут ведуться дорожні роботи. Також ускладнено рух при в'їзді на міст Патона в бік лівого берега і при з'їзді з моста Метро у напрямку центру столиці.

Лівий берег

На Лівому березі затори спостерігаються на Броварському проспекті в районі станції метро"Чернігівська". Через аварії ускладнено рух по Харківському шосе та вулиці Привокзальній.

Крім того, пробки помічені на виїзді з Києва на проспекті Миколи Бажана і Бориспільському шосе.

Фото: карта заторів у Києві ввечері 17 грудня (google.com/maps)