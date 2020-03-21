Киев останавливает пассажирские перевозки, - Аваков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пассажирские перевозки в столице будут прекращены 22 марта

В Киеве с воскресенья, 22 марта, останавливаются пассажирские перевозки в рамках противодействия вспышке коронавируса. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

По его словам, будут приостановлены все пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продуктовых магазинов.

"Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продмагов . С воскресенья", - написал Аваков.

Напомним, ранее Аваков заявил, что в Украине в ближайшие дни планируют ужесточить ограничительные меры на период карантина. Кроме этого, глава МВД будет настаивать на введении тотального полного карантина в стране.

Отметим, 20 марта в Киеве объявили чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, режим ЧС призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19.

Ранее Кабмин принял решение о закрытии метро во всей Украине. В Киеве метрополитен перестал работать с 23:00 17 марта. При этом наземный пассажирский транспорт продолжал работать в штатном режиме, однако были введены ограничения по количеству пассажиров, находящихся в транспорте.