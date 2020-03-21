Режим ЧС действует в Киеве и еще шести областях: что изменится

Режим чрезвычайной ситуации вводится в случае техногенных катастроф, эпидемий или стихийных бедствий
В Украине из-за пандемии коронавируса действует режим чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Киевской, Житомирской, Черновицкой областях, из-за чего власть предпринимает ряд мер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Как отмечается, режим ЧС вводится в случае техногенных катастроф, эпидемий или стихийных бедствий. При этом в ГСЧС призывают не путать это с чрезвычайным положением.
Так, власть организовывает:
Инфографика (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Как писало РБК-Украина, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине планируют ужесточить ограничительные меры на период карантина. По его словам, ужесточение мер планируется в ближайшие дни.
Напомним, число заболевших коронавирусом в Украине на 21 марта увеличилось до 41. При этом 21 марта пока еще не зафиксированы новые случаи заболевания COVID-19. Лидером по числу заболевших является Черновицкая область.