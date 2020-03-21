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Тотальный карантин: Аваков заявил об ужесточении ограничений в ближайшие дни

Новости » Коронавирус     21.03.2020 - 11:47
Тотальный карантин: Аваков заявил об ужесточении ограничений в ближайшие дни
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Аваков будет настаивать на введение полного карантина в Украине

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине планируют ужесточить ограничительные меры на период карантина. Об этом Аваков написал в Facebook.

По его словам, ужесточение мер планируется в ближайшие дни.

"В стране уже введены ограничительные меры. Они будут значительно жестче в ближайшие дни - это продиктовано необходимостью. Это нужно делать", - написал Аваков.

Также глава МВД заявил, что будет настаивать на введении тотального полного карантина в стране.

"Тотальный полный карантин - моя позиция, о которой хочу просить каждого из вас и буду настаивать на нем, согласно моим полномочиям в органах власти. На данный момент в стране должен работать только критически необходимые субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности. …Остальные должны быть закрыты и люди должны быть дома на карантине… О убытках и компенсациях подумаем и решим позже, когда выживем", - сообщил Аваков.

Кроме этого он отметил на необходимости мобилизации ресурсов предприятий для производства медицинских препаратов и обородувания.

Ранее РБК-Украина писало, что, по словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, власть готова ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины в случае массового распространения коронавируса.

Отметим, по состоянию на утро 21 марта в Украине подтвержден 41 случай заболевания коронавирусом. Из них 3 - летальных.

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