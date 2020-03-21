ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Київ зупиняє пасажирські перевезення, - Аваков

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 12:51
Київ зупиняє пасажирські перевезення, - Аваков
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пасажирські перевезення в столиці будуть припинені 22 березня

У Києві з неділі, 22 березня, зупиняються пасажирські перевезення в рамках протидії спалаху коронавіруса. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков Facebook.

За його словами, будуть припинені всі пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб, аптек і продуктових магазинів.

"Київ зупиняє пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб, аптек і продмагів . З неділі", - написав Аваков.

Київ зупиняє пасажирські перевезення, - Аваков

Нагадаємо, раніше Аваков заявив, що в Україні в найближчі дні планують посилити обмежувальні заходи на період карантину. Крім цього, глава МВС буде наполягати на введенні тотального повного карантину в країні.

Відзначимо, 20 березня у Києві оголосили надзвичайну ситуацію у зв'язку з поширенням коронавіруса. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, режим НС покликаний мобілізувати зусилля для боротьби з поширенням COVID-19.

Раніше Кабмін ухвалив рішення про закриття метро у всій Україні. У Києві метрополітен перестав працювати з 23:00 17 березня. При цьому наземний пасажирський транспорт продовжував працювати в штатному режимі, проте були введені обмеження по кількості пасажирів, що знаходяться в транспорті.

У Києві оголосили НС: як столиця протистоїть коронавірусу У Києві перенесли прийом документів у перший клас
Новини України КиївпассажироперевозкиАрсен Аваков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся