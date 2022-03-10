ru ua
Чт, 10 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Киев окружить невозможно. Арестович рассказал об обороне столицы

Новина українською →
Киев, Четверг 10 марта 2022 11:01
Киев окружить невозможно. Арестович рассказал об обороне столицы Фото: советник главы офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заверил, что российским оккупантам не удастся окружить Киев. По его словам, оккупанты терпят поражение во всех направлениях от столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Арестовича в телемарафоне.

"Киев окружить невозможно, взять его невозможно. За это можно не волноваться. Под Киевом и в Киеве действует достаточно большая группировка наших войск, которая уничтожает противника. Вчера нанесли очередные мощные удары, во время одного из которых погиб командир полка, который наступал на Киев со стороны Броваров. Мы имеем преимущество на поле боя...они постоянно теплят поражение", - заявил Арестович.

Напомним, что украинские военные осуществили контратаку под Киевом и уничтожили несколько единиц техники врага.

Подробную информацию о событиях в столице Украины можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
DAILY
Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины