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Київ оточити неможливо. Арестович розповів про оборону столиці

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Київ, Четвер 10 березня 2022 11:01
Київ оточити неможливо. Арестович розповів про оборону столиці Фото: радник глави офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Радник очільника Офісу президента Олексій Арестович запевнив, що російським окупантам не вдасться оточити Київ. За його словами, окупанти потерпають поразку у всіх напрямках від столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Арестовича в телемарафоні.

"Київ оточити неможливо, взяти його неможливо. За це можна не хвилюватися. Під Києвом і в Києві діє достатньо велике угруповування наших військ, яке нищить противника. Вчора завдали чергових потужних ударів, під час одного з яких загинув командир полку, який наступав на Київ з боку Броварів. Ми маємо перевагу на полі бою...вони постійно потерпають поразку", - заявив Арестович.

Нагадаємо, що українські військові здійснили контратаку під Києвом і знищили кілька одиниць техніки ворога.

Детальнішу інформацію про події в столиці України можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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