Київ оточити неможливо. Арестович розповів про оборону столиці

Радник очільника Офісу президента Олексій Арестович запевнив, що російським окупантам не вдасться оточити Київ. За його словами, окупанти потерпають поразку у всіх напрямках від столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Арестовича в телемарафоні.

"Київ оточити неможливо, взяти його неможливо. За це можна не хвилюватися. Під Києвом і в Києві діє достатньо велике угруповування наших військ, яке нищить противника. Вчора завдали чергових потужних ударів, під час одного з яких загинув командир полку, який наступав на Київ з боку Броварів. Ми маємо перевагу на полі бою...вони постійно потерпають поразку", - заявив Арестович.