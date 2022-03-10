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ВСУ совершили контратаку под Киевом, - Денисенко

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Киев, Четверг 10 марта 2022 08:10
ВСУ совершили контратаку под Киевом, - Денисенко Фото: ВСУ совершили контратаку под Киевом (t.me.u.now)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Украины совершили контратаку под Киевом. Военные подбили пять вражеских танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра внутренних дел Вадима Денисенко во время телемарафона.

Утром на окраинах столицы шли артиллерийские бои.

"Ночь была достаточно сложной. Украинская армия совершила контратаку под Киевом. Подбили пять танков. С утра на западных окраинах были слышны артиллерийские бои", - сообщил Денисенко.

Он отметил, что ситуация остается сложной, но контролированной.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что благодаря противотанковым ракетным комплексам в бою за Киев ВСУ уничтожили шесть российских танков. Также военные разбили БМП.

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