На Киев обрушился ураган

На Киев обрушился сильный ураган, в результате которого на дорогах образовались пробки. Об этом сообщает РБК-Украина.

Отметим, что несколько часов назад Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждала, что в Украине объявлено штормовое предупреждение

Сейчас в Киеве идет сильный дождь и гроза, также сильные порывы ветра. По данным ГСЧС, гроза в Киеве и Киевской области будет держаться до конца дня. Также вероятен град и шквалы 25-28 м/сек.

Фото: ураган в Киеве (РБК-Украина)

Отметим, что Украинский Гидрометцентр сообщал, что к Киеву приближается гроза.

Фото: гроза в Киеве (facebook.com/ukrgmc.official)

Отметим, что по данным Google Maps в результате урагана в Киеве образовались пробки на дорогах. Затруднено движение транспорта на улице Крещатик, улице Набережно-Крещатицкая, проспекте Победы, Голосеевском проспекте, проспекте Комарова и Кольцевой дороге. Также пробки зафиксированы возле станции метро "Выдубичи", "Берестейская", "Университет", "Площадь Льва Толстого", "Контрактовая площадь".

Фото: пробки в Киеве (скриншот Google Maps)

Фото: гроза в Киеве (facebook.com/kievtypical)

Напомним, в конце прошлого месяца в Киеве тоже был ураган. Тогда были затоплены подземные переходы и также образовались заторы на дорогах.

По прогнозу синоптика, сегодня в Украине жарко. Однако холодный атмосферный фронт циклона Xaver с центром над Северным морем несколько снизит градуса в Волынской, Ровенской и Львовской области.

В тот самый момент, синоптик сообщает, что антициклон Zella из Черного моря будет сопротивляться северному циклону и организует сухую солнечную погоду в наших восточных областях, на юге и в центре. По ее словам, противостояние циклона и антициклона станет причиной сильного ветра в Украине.

Отметим, в Киеве в ближайшие дни ожидаются существенные температурные скачки.