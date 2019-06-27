На Киев обрушился ураган

Фото: ураган в Киеве (РБК-Украина)

Київ, Лук‘янівка. Наочний приклад, чому не можна ставити машини під тополями і ходити там теж під час грози та урагану: Опубліковано Vitaliia Mazur Четвер, 27 червня 2019 р.

В частности, в КГГА сообщили, что в ближайший час и до конца суток будет гроза, град, порывы ветра и шквалы 25-28 м / с (II уровень опасности, оранжевый). Ранее синоптики сообщали, что в Киеве будет сильная гроза. Прогнозировалось, что шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град.

Синоптик Наталья Диденко сообщала, что в Украину из Прибалтики идет циклон Otto, который принесет с собой дожди, грозы и другие метеорологические явления. Также в ГСЧС сообщали об ухудшение погоды в Украине в четверг, 27 июня. По прогнозу синоптиков, на юге страны также ожидаются грозы и шквалы ветра.

В Укргидрометцентре отметили, что непогода достигнет первого уровня опасности - желтого. РБК-Украина писало, что сегодня в центральной, западной и частично южной части Украины будут дожди с грозами. На востоке страны - солнечно, без осадков.