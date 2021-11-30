Київ в ніч на 1 грудня може заборонити в'їзд вантажівок: названо умову
Фото: Київ в ніч на 1 грудня може заборонити в'їзд вантажівок (Віталій Носач, РБК-Україна)
У ніч на 1 грудня, у разі негоди, в Києві можуть обмежити в’їзд вантажівок до міста. Це допоможе зменшити навантаження на дорожню мережу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.
Ще до початку опадів, дорожники розпочнуть обробку доріг, мостів й тротуарів протиожеледними засобами.
"У разі погіршення погодних умов буде прийнято рішення про обмеження в'їзду великогабаритного транспорту у місто. Такий захід дозволить зменшити навантаження на дорожню мережу міста та зменшити ймовірність заторів", - пише пресслужба КМДА.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 1 грудня Україну замете снігом. Київ не стане винятком.