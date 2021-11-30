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Київ в ніч на 1 грудня може заборонити в'їзд вантажівок: названо умову

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Вівторок 30 листопада 2021 17:54
Київ в ніч на 1 грудня може заборонити в'їзд вантажівок: названо умову Фото: Київ в ніч на 1 грудня може заборонити в'їзд вантажівок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 1 грудня, у разі негоди, в Києві можуть обмежити в’їзд вантажівок до міста. Це допоможе зменшити навантаження на дорожню мережу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.

Ще до початку опадів, дорожники розпочнуть обробку доріг, мостів й тротуарів протиожеледними засобами.

"У разі погіршення погодних умов буде прийнято рішення про обмеження в'їзду великогабаритного транспорту у місто. Такий захід дозволить зменшити навантаження на дорожню мережу міста та зменшити ймовірність заторів", - пише пресслужба КМДА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 1 грудня Україну замете снігом. Київ не стане винятком.

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