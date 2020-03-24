Киев намерен существенно сократить расходы из-за коронавируса

Из-за ситуации с коронавирусом в Киеве намерены существенно сократить расходы местного бюджета. Об этом в Facebook сообщил депутат Киеврады и замглавы комиссии по вопросам собственности Михаил Будилов.

По его словам, в четверг Киеврада планирует существенно сократить местный бюджет. Основная причина для этого - снижение поступлений в связи с коронавирусом и принятие новых законов. Депутат отметил, что мэр Виталий Кличко предлагает сократить доходную часть бюджета по общему фонду на 1,394 млрд гривен, а по специальному - на 221 млн гривен.

"Расходы уменьшаются на капитальный ремонт учреждений образования, здравоохранения и спортивной отрасли, реконструкцию парков и скверов, приобретение социальных квартир, строительство дорог и освещение", - добавил Будилов.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко попросил Министерство внутренних дел усилить контроль за соблюдением карантина. Он также подчеркнул, что сейчас происходит бесконтрольный "импорт инфекции" в город.

До этого в Офисе президента спрогнозировали, что в пик коронавируса Украине потребуется более 100 млрд гривен на поддержку медицины.