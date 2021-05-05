На Киев надвигается сильный ветер: объявлен первый уровень опасности

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киевской области и г. Киеве. По данным Укргидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца суток 5 мая и в течение суток 6 мая порывы ветра 15-18 м/с (1 уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что для избежания травм, в такую погоду следует держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться в случае сильного порыва ветра.

Ранее в ГСЧС предупредили, что в высокогорье Ивано-Франковской и Востока Закарпатской области 5 - 6 мая ожидается значительная снеголавинная опасность. В случае схода лавин очевидцев просят сообщать специалистам.