ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Солнечно и дождь на Закарпатье: прогноз погоды на сегодня

Новина українською → Киев, Среда 05 мая 2021 08:00
Солнечно и дождь на Закарпатье: прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине улучшилась погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине сегодня теплая и солнечная. Температура воздуха днем поднимется до +20.

Об этом сообщает пресс-центр УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех регионах

Во всех областей, кроме Закарпатской, сегодня тепло и солнечно. Температура воздуха днем в западных областях составит +17+20, а ночью +3+5.

На востоке страны, по данным синоптиков, будет +17+19 днем, а ночью +3+5.

В центральных областях сегодня днем будет +18+20, а ночью +3+5. На севере страны днем передают +18+20, а ночью +3+5. На юге будет +17+19, а ночью +4+7.

Солнечно и дождь на Закарпатье: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня ожидается теплая погода, без осадков. Температура воздуха днем составит +18+20, а ночью +2+4.

Напомним, синоптик прогнозировала потепление до 20 градусов во многих областях.

Вместе с тем, в Украине резко изменится погода на этой неделе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Погода
NEWS
В Украине 2576 новых случаев коронавируса
В Украине 2576 новых случаев коронавируса
DAILY
Сергей Дейнеко: Теоретически войска РФ до сих пор могут начать вторжение из Крыма
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Сергей Дейнеко: Теоретически войска РФ до сих пор могут начать вторжение из Крыма