На Київ насувається сильний вітер: оголошено перший рівень небезпечності

Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє прес-служба ДСНС України.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Київській області та м. Києві. За даними УкрГідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 5 травня та протягом доби 6 травня пориви вітру 15-18 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники нагадали, що для уникнення травмувань, у таку погоду варто триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися у разі сильного пориву вітру.

Раніше в ДСНС попередили, що у високогір'ї Івано-Франківської та сходу Закарпатської області 5 - 6 травня очікується значна сніголавинна небезпека. В разі сходження лавин очевидців просять повідомляти фахівцям.