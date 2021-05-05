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На Київ насувається сильний вітер: оголошено перший рівень небезпечності

Автор: Андрій Василюк

У Києві у найближчу годину очікується погіршення погодних умов - сильні пориви вітру 15-18 м/с. Рятувальники оголосили 1 рівень небезпечності, жовтий.

Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомляє прес-служба ДСНС України.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Київській області та м. Києві. За даними УкрГідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 5 травня та протягом доби 6 травня пориви вітру 15-18 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники нагадали, що для уникнення травмувань, у таку погоду варто триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев та конструкцій будівель, що можуть зірватися у разі сильного пориву вітру.

Раніше в ДСНС попередили, що у високогір'ї Івано-Франківської та сходу Закарпатської області 5 - 6 травня очікується значна сніголавинна небезпека. В разі сходження лавин очевидців просять повідомляти фахівцям.

Нагадаємо, за даними метеорологів, сьогодні, 5 травня, у всіх областях, крім Закарпатської, буде тепло та сонячно. Температура повітря вдень у західних областях складе +17+20, а вночі +3+5.

У Києві сьогодні очікується тепла погода, без опадів. Температура повітря вдень складе +18+20, а вночі +2+4.

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