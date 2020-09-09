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Киев и 17 областей не готовы к ослаблению карантина

Автор: Анастасия Рокитна

По состоянию на 9 сентября 17 областей не готовы к смягчению карантина. Также не готов Киев к смягчению карантинных ограничений.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения: Киев, а также Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

Напомним, за минувшие сутки, 8 сентября, подтвердили 2551 новый случай коронавируса.

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Министерство здравоохранения не исключает возможность введения режима "красной зоны" для всей Украины в случае ухудшения эпидемической ситуации.

РБК-Украина писало, что в Офисе президента не считают реалистичным на данный момент новый "локдаун" в стране.

По данным Социологической группы "Рейтинг", почти половина украинцев считает, что во время возможной второй волны эпидемии необходимо снова ввести жесткие карантинные меры.

Добавим, что с 7 сентября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.

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