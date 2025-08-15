ua en ru
Кіченок у півфіналі WTA 1000 у Цинциннаті: хто стане суперницею українки

П'ятниця 15 серпня 2025 11:34
Людмила Кіченок Кіченок вперше вийшла у півфінал WTA 1000 у парному розряді
Автор: Катерина Урсатій

Українська тенісистка Людмила Кіченок здобула перемогу, і вперше в сезоні-2025 пройшовши до півфіналу турніру WTA 1000.

Про результат змагань повідомляє РБК-Україна.

WTA 1000 у Цинциннаті. Парний розряд. 1/4 фіналу
Надія Кіченок / Еллен Перес (Україна/Австралія,) - Ніколь Мелікар-Мартінес / Людміла Самсонова (США) 2:0 (6:4, 6:1)

Перемога у чвертьфіналі

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом з австралійською партнеркою Еллен Перес вперше у поточному сезоні пройшли до півфіналу турніру WTA 1000.

Це сталося після їхньої перемоги у чвертьфінальному матчі змагань у Цинциннаті, де вони здолали дует Ніколь Мелікар-Мартінес (США) та Людміли Самсонової.

У поєдинку проти Мелікар-Мартінес і "нейтральної" Самсонової суперниці спершу обмінювалися геймами, поки Кіченок і Перес не взяли гру під свій контроль.

У першому сеті вони виграли два фінальні гейми поспіль, здобувши перемогу з рахунком 6:4. У другому сеті українка та її партнерка домінували, вигравши всі наступні гейми після рахунку 1:1 та завершивши партію з результатом 6:1.

Шлях до півфіналу

Українсько-австралійська пара, отримавши шостий номер посіву, розпочала свій шлях на турнірі з успішного матчу проти румунсько-нейтральної пари Сорани Кирсті та Анни Калінської (7:5, 7:5).

У другому раунді вони перемогли американок Гейлі Баптіст і Джессіку Пегулу (6:4, 7:5).

Для Кіченок це шостий півфінал на турнірах такого рівня в кар'єрі та перший за останні два роки. Востаннє вона виступала на цій стадії у лютому 2023 року в Дубаї.

Наступний матч

За право вийти до фіналу Кіченок і Перес змагатимуться з канадсько-австралійським дуетом Габріела Дабровскі / Ерін Рутліфф.

Цей матч відбудеться в п'ятницю, 15 серпня, розпочнеться орієнтовно о 20:20 за київським часом. Це буде перша зустріч цих дуетів.

Переможниці цього протистояння у фіналі зустрінуться або з Сарою Еррані та Жасмін Паоліні, або з Го Ханьюй та Александрою Пановою.

Раніше ми писали, як українка зуміла виграти два турніри WTA за два тижні.

Також читайте, чому Еліна Світоліна та Марта Костюк залишили супертурнір у Цинциннаті.

