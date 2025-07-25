"Кібервибух" у Криму: ГУР стерло всі сервери окупаційної адміністрації, - джерела

Кіберфахівці Головного управління розвідки України провели масштабну спецоперацію проти окупаційної влади Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
Як повідомив РБК-Україна співрозмовник в українській розвідці, масштабна операція тривала кілька днів.
Потужна DDoS-атака фактично паралізувала інформаційні системи та мережеву інфраструктуру в Криму.
Поки окупанти з’ясовували причину "падіння" урядових сервісів та систем, кіберфахівці ГУР проникли до електронних кабінетів керівництва окупаційної влади на ТОТ АР Крим та отримали доступ до таких цифрових ресурсів, як:
Протягом двох днів було викачано 100 Тб даних з документацією окупаційної влади півострова.
Серед документів є дані з грифами "таємно" про військові об’єкти та логістичні маршрути постачання окупаційних військ на півострові.
"Там викачано стільки даних, що незабаром ми дізнаємось чимало сенсацій про діяльність та злочини російських окупантів в українському Криму. Висловлюємо "подяку" за можливість реалізації спецоперації заступнику міністра охорони здоров’я окупаційного уряду Криму Антону Лясковському", - зазначив співрозмовник.
Після копіювання цінної інформації, кіберфахівці ГУР знищили всі дані, що зберігалися на серверах регіональних та районних урядових установ, міністерств та відомств окупаційної влади на ТОТ АР Крим.
Успішну операцію українських хакерів в Криму помітили й в Москві.
В Держдумі РФ вже назвали це елементами “гібридної війни”. Тим часом в окупаційному Міністерстві внутрішньої політики, інформації та зв'язку Криму відзначили, що "технічні фахівці проводять усі необхідні заходи з відновлення. Однак деякі сервіси можуть бути недоступні для користування абонентами".
Зауважимо, що раніше цього місяця кіберфахівці Головного управління розвідки атакували російську компанію "Гаскар Інтеграція".
Вона є одним із найбільших постачальників дронів для російської армії.
Водночас у червні українські хакери атакували одного з найбільших інтернет-провайдерів Сибіру "Оріон Телеком".
Ба більше, джерела РБК-Україна повідомляли, що кіберфахівці української розвідки атакували онлайн-систему російської залізниці.
У результаті кібератаки офіційний сайт РЖД (російських залізниць) перестав працювати.
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