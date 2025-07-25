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"Кибервзрыв" в Крыму: ГУР стерло все серверы оккупационной администрации, - источники

Фото: ГУР провело масштабную кибератаку на "власти" Крыма (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Юлия Акимова

Киберспециалисты Главного управления разведки Украины провели масштабную спецоперацию против оккупационных властей Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как сообщил РБК-Украина собеседник в украинской разведке, масштабная операция длилась несколько дней.

Мощная DDoS-атака фактически парализовала информационные системы и сетевую инфраструктуру в Крыму.

 

Пока оккупанты выясняли причину "падения" правительственных сервисов и систем, киберспециалисты ГУР проникли в электронные кабинеты руководства оккупационной власти на ВОТ АР Крым и получили доступ к таким цифровым ресурсам, как:

  • система электронного документооборота "ДИАЛОГ",
  • система электронного документооборота "СЭД", "Дело",
  • система бухгалтерского учета "1С:Документооборот", "Directum" и "АТЛАС".

В течение двух дней было скачано 100 Тб данных с документацией оккупационных властей полуострова.

Среди документов есть данные с грифами "секретно" о военных объектах и логистических маршрутах снабжения оккупационных войск на полуострове.

"Там выкачано столько данных, что вскоре мы узнаем немало сенсаций о деятельности и преступлениях российских оккупантов в украинском Крыму. Выражаем "благодарность" за возможность реализации спецоперации заместителю министра здравоохранения оккупационного правительства Крыма Антону Лясковскому", - отметил собеседник.

После копирования ценной информации, киберспециалисты ГУР уничтожили все данные, хранившиеся на серверах региональных и районных правительственных учреждений, министерств и ведомств оккупационной власти на ВОТ АР Крым.

Успешную операцию украинских хакеров в Крыму заметили и в Москве.

В Госдуме РФ уже назвали это элементами "гибридной войны". Между тем в оккупационном Министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма отметили, что "технические специалисты проводят все необходимые мероприятия по восстановлению. Однако некоторые сервисы могут быть недоступны для пользования абонентами".

Заметим, что ранее в этом месяце киберспециалисты Главного управления разведки атаковали российскую компанию "Гаскар Интеграция".

Она является одним из крупнейших поставщиков дронов для российской армии.

В то же время в июне украинские хакеры атаковали одного из крупнейших интернет-провайдеров Сибири "Орион Телеком".

Более того, источники РБК-Украина сообщали, что киберспециалисты украинской разведки атаковали онлайн-систему российской железной дороги.

В результате кибератаки официальный сайт РЖД (российских железных дорог) перестал работать.

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