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Хакери ГУР "поклали" сервіси російської залізниці: деталі нестандартної атаки

Москва, Неділя 08 червня 2025 12:46
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Хакери ГУР "поклали" сервіси російської залізниці: деталі нестандартної атаки Фото: ГУР "вимкнуло" ресурси російської залізниці (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

Кіберфахівці української розвідки атакували онлайн-систему російської залізниці. Офіційний ресурс РЖД (російських желєзних дорог) не працює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Як зазначають джерела в ГУР Міноборони, внаслідок нестандартної атаки порушено працездатність системи zd.ru.

Операція зокрема призвела до збою роботи серверів NS, які відповідають за розпізнавання доменних імен в мережі. Таким чином, на рівні домену rzd.ru (включно зі всіма субдоменами) неможливо конвертувати доменне ім’я в IP-адресу, внаслідок чого всі сервіси на rzd.ru більше не працюють (включно з мобільними додатками).

Сам факт кібератаки на інфраструктуру визнали і в РЖД. За повідомленням тамтешньої пресслужби, потужність атаки сягала 6 ГБ та майже 2,5 млн пакетів за секунду.

Російські користувачі фактично втратили можливість користуватися ресурсами РЖД.

Фото: сервіси російської залізниці не працюють (джерела РБК-Україна)

Нагадаємо, влітку 2024 року ГУР здійснило масштабну кібератаку на фінансовий сектор Росії. Атака тривала тиждень, під удар потрапили російські банки та урядові ресурси РФ.

Також у день народження керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова, 4 січня, кібергрупа української розвідки атакувала російську компанію "РегіонТрансСервіс". Вона забезпечує роботу російської залізниці.

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