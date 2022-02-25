Киберполиция создала бота для сообщений о выявленных метках оккупантов

"Можно сфотографировать точки и они попадут в единую базу на Google Maps. Фото необходимо делать через бот и добавлять геометку", - пишет пресс-служба полиции.

Также в бот граждане могут передавать информацию о перемещении врагов, их технике и целеуказателях.

Бот работает через Телеграм - @ukraine_avanger_bot.