RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кіберполіція створила бота для повідомлень про виявлені мітки окупантів

Автор: Сергій Пишкін

Кіберполіція створила бота в Telegram для повідомлень про виявлені мітки. Позначки залишають окупанти на дорогах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Національної поліції України.

"Можна сфотографувати точки та вони потраплять до єдиної бази на Google Maps. Фото необхідно робити через бот та додавати геомітку", - пише пресслужба поліції.

Також до бота громадяни можуть передавати інформацію щодо переміщення ворогів, їх техніки та цілевказників.

Бот працює через Телеграм - @ukraine_avanger_bot.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві після падіння російського літального апарату загорівся 9-поверховий будинок.

Тим часом Російська Федерація втратила близько 800 своїх військових в ході першого дня "масштабного" вторгнення в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Киберполиция