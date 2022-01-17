Кибератака на Украину. Германия привлечет своих экспертов для расследования, - Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок анонсировала отправку в Украину немецких специалистов по безопасности технологий. Они будут участвовать в расследовании кибератаки на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление на совместном брифинге с главой МИД Дмитрием Кулебой.

"Кибератака (на Украину - ред.), которая произошла на днях является центральной темой не только сейчас, но и в будущем. Мы предложили направить эксперта по безопасности технологий для поддержки и для расследования с немецкой стороны, чтобы на месте поддержать кибербезопасности Украины", - рассказала Бербок.

Напомним, в ночь на 14 января была совершена крупнейшая за четыре года кибератака на Украину она "положила" ряд правительственных сайтов, а также портал государственных услуг "Дия".

Впоследствии в Минцифры заявили, что за кибератакой на украинские правительственные сайты стоит Россия, поскольку на это указывают все доказательства.

Между тем, заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк заявил, что за кибератакой на госсайты Украины может стоять разведка Беларуси.

В то время как пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ не причастна к кибератакам на сайты госструктур Украины.