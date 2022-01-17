Кібератака на Україну. Німеччина залучить своїх експертів для розслідування, - Бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок анонсувала відрравлення в Україну німецьких фахівців із безпеки технологій. Вони братимуть участь у розслідуванні кібератаки на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву на спільному брифінгу з головою МЗС Дмитром Кулебою.

"Кібератака (на Україну - ред.), яка сталася днями є центральною темою не тільки зараз, але й в майбутньому. Ми запропонували направити експерта із безпеки технологій для підтримки та для розслідування з німецької сторони, щоб на місці підтримати кібербезпеку України", - розповіла Бербок.

Нагадаємо, в ніч на 14 січня була здійснена найбільша за чотири роки кібератака на Україну, вона "поклала" ряд урядових сайтів, а також портал державних послуг "Дія".

Згодом у Мінцифри заявили, що за кібератакою на українські урядові сайти стоїть Росія, оскільки на це вказують всі докази.

Між тим, заступник секретаря РНБО Сергій Демедюк заявив, що за кібератакою на держсайти України може стояти розвідка Білорусі.

В той час як прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що РФ не причетна до кібератак на сайти держструктур України.