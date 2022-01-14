Боррель о кибератаке на Украину: ЕС мобилизует все ресурсы для помощи
Европейский союз мобилизует все ресурсы, чтобы помочь справиться с масштабной кибератакой на Украину. При этом официальный Брюссель не спешит с обвинениями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, кибератака на Украину призвана запугать население.
"Мы собираемся мобилизовать все наши ресурсы, чтобы помочь Украине справиться с этой кибератакой. К сожалению, мы знали, что это может произойти", - заявил он журналистам на встрече министров иностранных дел ЕС во французском Бресте.
При это он воздержался от того, чтобы назвать виновных.
"Трудно сказать (кто за этим стоит, - ред.). Я не могу никого винить, так как у меня нет доказательств, но мы можем представить", - добавил Боррель.
Напомним, в ночь с 13 на 14 января произошла масштабная атака на сайты украинских государтсвенных структур. В результате были недоступны сайты ряда министерств и портал электронных услуг "Дия".
Уже стало известно, что это была самая мощная кибератака на украинские структуры за последние четыре года.