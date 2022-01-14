Боррель о кибератаке на Украину: ЕС мобилизует все ресурсы для помощи

Европейский союз мобилизует все ресурсы, чтобы помочь справиться с масштабной кибератакой на Украину. При этом официальный Брюссель не спешит с обвинениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, кибератака на Украину призвана запугать население.

"Мы собираемся мобилизовать все наши ресурсы, чтобы помочь Украине справиться с этой кибератакой. К сожалению, мы знали, что это может произойти", - заявил он журналистам на встрече министров иностранных дел ЕС во французском Бресте.

При это он воздержался от того, чтобы назвать виновных.

"Трудно сказать (кто за этим стоит, - ред.). Я не могу никого винить, так как у меня нет доказательств, но мы можем представить", - добавил Боррель.