У Путина отвергают обвинения в кибератаках на Украину: "не имеем никакого отношения"

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ не причастна к кибератакам на сайты госструктур Украины. По его словам, такие обвинения являются "бездоказательными".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам", - заявил Песков.

Он отметил, что Москве известно об обвинениях в ее адрес, однако они якобы являются "бездоказательными".

"Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем винят Россию, даже в плохой погоде в своей стране"", - добавил Песков.