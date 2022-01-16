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У Путина отвергают обвинения в кибератаках на Украину: "не имеем никакого отношения"

Новина українською →
Москва, Воскресенье 16 января 2022 09:12
У Путина отвергают обвинения в кибератаках на Украину: "не имеем никакого отношения" Фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ не причастна к кибератакам на сайты госструктур Украины. По его словам, такие обвинения являются "бездоказательными".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам", - заявил Песков.

Он отметил, что Москве известно об обвинениях в ее адрес, однако они якобы являются "бездоказательными".

"Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем винят Россию, даже в плохой погоде в своей стране"", - добавил Песков.

Напомним, в ночь на 14 января была совершена крупнейшая за четыре года кибератака на Украину она "положила" ряд правительственных сайтов, а также портал государственных услуг "Дия".

Отметим, после чего Служба безопасности Украины заявила, что есть признаки причастности спецслужб России к этой кибератаке.

В СНБО также считают, что за ней стоит Российская Федерация.

Тем временем в Офисе президента уверяют в том, что Украина готова ответить на нее.

Вместе с тем заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк заявил, что за кибератакой на госсайты Украины может стоять разведка Беларуси.

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