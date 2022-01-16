У Путина отвергают обвинения в кибератаках на Украину: "не имеем никакого отношения"
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ не причастна к кибератакам на сайты госструктур Украины. По его словам, такие обвинения являются "бездоказательными".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
"Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам", - заявил Песков.
Он отметил, что Москве известно об обвинениях в ее адрес, однако они якобы являются "бездоказательными".
"Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем винят Россию, даже в плохой погоде в своей стране"", - добавил Песков.
Напомним, в ночь на 14 января была совершена крупнейшая за четыре года кибератака на Украину она "положила" ряд правительственных сайтов, а также портал государственных услуг "Дия".
Отметим, после чего Служба безопасности Украины заявила, что есть признаки причастности спецслужб России к этой кибератаке.
В СНБО также считают, что за ней стоит Российская Федерация.
Тем временем в Офисе президента уверяют в том, что Украина готова ответить на нее.
Вместе с тем заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк заявил, что за кибератакой на госсайты Украины может стоять разведка Беларуси.