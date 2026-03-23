Кібератака на Мінфін Нідерландів: хакери намагалися зламати ключові системи

Сьогодні, 23 березня, доступ до цих систем було заблоковано, внаслідок чого частина співробітників втратила змогу увійти в систему.

Речниця міністерства не відповіла на питання, про які саме системи йдеться. Водночас вона наголосила, що на обіг фінансів кібератака не вплинула.

"Надання послуг громадянам та підприємствам податковою службою, митною службою та службою соціальних виплат не зазнало змін", - сказала вона.

За фактом кібератаки, виявленою службою ІТ-безпеки "несанкціонованого доступу", розпочато розслідування.

Нагадаємо, хвиля кібератак вразила іранські державні сервіси, медіа та популярні додатки одночасно з військовими ударами США та Ізраїлю. Хакери зламали низку новинних ресурсів та релігійний додаток BadeSaba, який має понад 5 млн користувачів.

Крім того, нещодавно хакери здійснили кібератаку на компанію-підрядника інтернет-магазину нумізматики Національного банку. Зловмисники могли викрасти особисті дані клієнтів.