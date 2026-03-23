Кибератака на Минфин Нидерландов: хакеры пытались взломать ключевые системы

Сегодня, 23 марта, доступ к этим системам был заблокирован, в результате чего часть сотрудников потеряла возможность войти в систему.

Пресс-секретарь министерства не ответила на вопрос, о каких именно системах идет речь. В то же время она подчеркнула, что на оборот финансов кибератака не повлияла.

"Предоставление услуг гражданам и предприятиям налоговой службой, таможенной службой и службой социальных выплат не претерпело изменений", - сказала она.

По факту кибератаки, обнаруженной службой IТ-безопасности "несанкционированного доступа", начато расследование.

Напомним, волна кибератак поразила иранские государственные сервисы, медиа и популярные приложения одновременно с военными ударами США и Израиля. Хакеры взломали ряд новостных ресурсов и религиозное приложение BadeSaba, которое имеет более 5 млн пользователей.

Кроме того, недавно хакеры совершили кибератаку на компанию-подрядчика интернет-магазина нумизматики Национального банка. Злоумышленники могли похитить личные данные клиентов.