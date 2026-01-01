ua en ru
Чт, 01 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Які вишиванки обрали Володимир та Олена Зеленські на Новий рік: вартість і деталі образів

Четвер 01 січня 2026 11:11
UA EN RU
Які вишиванки обрали Володимир та Олена Зеленські на Новий рік: вартість і деталі образів Володимир та Олена Зеленські (фото: instagram.com/zelenskyy_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська привітали українців із Новим 2026 роком. Для новорічного звернення подружжя обрало вишиванки українських брендів, зробивши акцент на національній традиції та підтримці вітчизняних виробників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на спільний допис подружжя в Instagram.

Образ Олени Зеленської

Перша леді з’явилася у білій вишиванці "Зоряна" від бренду Gunia Project. Сорочка має прямий силует, широкі манжети та оздоблена монохромною ручною вишивкою бісером.

Орнамент виконаний за мотивами стінних розписів Дніпровщини, що додає образу символізму та історичної глибини.

Згідно з інформацією на офіційному сайті бренду, вартість цієї вишиванки становить 8 200 гривень.

Які вишиванки обрали Володимир та Олена Зеленські на Новий рік: вартість і деталі образівВартість вишиванки Олени Зеленської (скріншот)

Образ Володимира Зеленського

Президент для новорічної фотолистівки обрав темну вишиванку від українського бренду Etnodim.

Сорочка прикрашена контрастною вишивкою під назвою "Звір", яка вирізняється стриманою, але виразною графікою.

Вартість цієї моделі, у якій Володимир Зеленський привітав українців з Новим роком, становить 5 600 гривень.

Які вишиванки обрали Володимир та Олена Зеленські на Новий рік: вартість і деталі образів

Вартість вишиванки Володимира Зеленського (скріншот)

Що сказали Зеленські у новорічному зверненні

У підписі до фото подружжя підсумувало непростий 2025 рік і подякувало українцям за витримку та щоденну працю.

"Ще один рік минає, виборений відданістю й стійкістю, принциповістю та щоденною працею українців. Цей рік став можливим завдяки нашим захисникам - тим, хто відстояв його не лише для України, а й для всіх, хто цінує свободу та гідність. Далі разом йдемо з тим, що нас тримає: досвідом і пам’яттю, рідним словом, надією та вірою. Беремо із собою здатність до спільнодії і людяність - те, що попри все. Віримо в мир, боремось за нього і працюємо заради цього. З Новим роком, дорогі українці!", - йдеться у зверненні.

Які вишиванки обрали Володимир та Олена Зеленські на Новий рік: вартість і деталі образівВолодимир та Олена Зеленські (фото: instagram.com/zelenskyy_official)

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Олена Зеленська Новий рік
Новини
На Новий рік ворог "привітав" Одесу кількома хвилями атак: були пожежі, пошкоджені будинки
На Новий рік ворог "привітав" Одесу кількома хвилями атак: були пожежі, пошкоджені будинки
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем