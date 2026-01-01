Які вишиванки обрали Володимир та Олена Зеленські на Новий рік: вартість і деталі образів

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська привітали українців із Новим 2026 роком. Для новорічного звернення подружжя обрало вишиванки українських брендів, зробивши акцент на національній традиції та підтримці вітчизняних виробників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на спільний допис подружжя в Instagram .

Образ Олени Зеленської

Перша леді з’явилася у білій вишиванці "Зоряна" від бренду Gunia Project. Сорочка має прямий силует, широкі манжети та оздоблена монохромною ручною вишивкою бісером.

Орнамент виконаний за мотивами стінних розписів Дніпровщини, що додає образу символізму та історичної глибини.

Згідно з інформацією на офіційному сайті бренду, вартість цієї вишиванки становить 8 200 гривень.

Вартість вишиванки Олени Зеленської (скріншот)

Образ Володимира Зеленського

Президент для новорічної фотолистівки обрав темну вишиванку від українського бренду Etnodim.

Сорочка прикрашена контрастною вишивкою під назвою "Звір", яка вирізняється стриманою, але виразною графікою.

Вартість цієї моделі, у якій Володимир Зеленський привітав українців з Новим роком, становить 5 600 гривень.

Вартість вишиванки Володимира Зеленського (скріншот)

Що сказали Зеленські у новорічному зверненні

У підписі до фото подружжя підсумувало непростий 2025 рік і подякувало українцям за витримку та щоденну працю.

"Ще один рік минає, виборений відданістю й стійкістю, принциповістю та щоденною працею українців. Цей рік став можливим завдяки нашим захисникам - тим, хто відстояв його не лише для України, а й для всіх, хто цінує свободу та гідність. Далі разом йдемо з тим, що нас тримає: досвідом і пам’яттю, рідним словом, надією та вірою. Беремо із собою здатність до спільнодії і людяність - те, що попри все. Віримо в мир, боремось за нього і працюємо заради цього. З Новим роком, дорогі українці!", - йдеться у зверненні.

Володимир та Олена Зеленські (фото: instagram.com/zelenskyy_official)