Які вакансії в оборонці користуються найбільшим попитом: що кажуть гравці ринку

Насамперед ОПК потрібні фахівці робітничих спеціальностей. Ця категорія сьогодні є найбільш дефіцитною з низки причин, серед яких і якість професійно-технічної освіти, і низька "престижність" такої роботи серед молоді, і, відповідно, мала кількість потенційних кандидатів, особливо з досвідом.

"Зараз спостерігається великий бум на embedded-інженерів, ML/CV-інженерів та технологів. Останні, до речі, особливо затребувані, оскільки посилюється взаємодія між R&D та виробництвом. Також є потреба у конструкторах і кваліфікованих спеціалістах, які можуть ставати "лідами" технологічних напрямів та очолювати команди розробки продуктів", - сказав CPO компанії SkyFall у коментарі РБК-Україна.

Нетехнічні спеціальності та спеціалісти із закупівель

Щодо нетехнічних і менеджерських спеціальностей - зараз активно розширюються команди проджект-менеджерів із попереднім hardware-досвідом. Крім того, розбудовуються продакт-менеджерські офіси та команди, де спеціалісти вже більше працюють із потребами, які диктують фронт та сам ринок.

Також є великий попит є і на спеціалістів із закупівель, зокрема з попереднім досвідом роботи з електронікою.

Окрім того, компанії розвивають напрямки підтримки та супроводу роботи дронів безпосередньо для військових підрозділів. Це дозволяє виробникам отримувати оперативний зворотний зв’язок із зони бойових дій та миттєво впроваджувати необхідні технічні зміни у продукцію.

"Найскладніше знайти досвідчених інженерів. Звісно, ми маємо команду джунів - молодих, завзятих, які вивчають певну базу і далі швидко адаптуються. Але цей драйв має спиратися на профільну експертизу, тому для масштабування нам потрібні сеньйор-фахівці", - заявив у коментарі РБК-Україна HRD defence-tech компанії "Генерал Черешня" Андрій Лавринович.

Які фахівці мають надзвичайно високу цінність

За словами Лавриновича, дуже активно зростає попит на людей, які вміють працювати на стику дисциплін. Наприклад, надзвичайно високу цінність для ринку має інженер, який розуміє одночасно електроніку, зв’язок і програмну частину продукту.

Зі зростанням масштабу це формує попит на нові компетенції - зокрема, фахівців із зовнішньоекономічної діяльності й інших вузьких спеціалістів для роботи в Україні та за кордоном.

Також defence-tech створив потребу в професіоналах нової категорії. Йдеться про людей, які мають практичне розуміння сучасної війни та вміють трансформувати здобутий досвід у прикладні технологічні рішення. Саме тому фахівці, які пройшли бойовий шлях, стають ключовими кадрами для розвитку індустрії.