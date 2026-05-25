Какие вакансии в оборонке пользуются наибольшим спросом: что говорят игроки рынка

В первую очередь ОПК нужны специалисты рабочих специальностей. Эта категория сегодня является наиболее дефицитной по ряду причин, среди которых и качество профессионально-технического образования, и низкая "престижность" такой работы среди молодежи, и, соответственно, малое количество потенциальных кандидатов, особенно с опытом.

"Сейчас наблюдается большой бум на embedded-инженеров, ML/CV-инженеров и технологов. Последние, кстати, особенно востребованы, поскольку усиливается взаимодействие между R&D и производством. Также есть потребность в конструкторах и квалифицированных специалистах, которые могут становиться "лидами" технологических направлений и возглавлять команды разработки продуктов", - сказал CPO компании SkyFall в комментарии РБК-Украина.

Нетехнические специальности и специалисты по закупкам

Что касается нетехнических и менеджерских специальностей - сейчас активно расширяются команды проджект-менеджеров с предыдущим hardware-опытом. Кроме того, развиваются продакт-менеджерские офисы и команды, где специалисты уже больше работают с потребностями, которые диктуют фронт и сам рынок.

Также есть большой спрос и на специалистов по закупкам, в частности с предыдущим опытом работы с электроникой.

Кроме того, компании развивают направления поддержки и сопровождения работы дронов непосредственно для военных подразделений. Это позволяет производителям получать оперативную обратную связь из зоны боевых действий и мгновенно внедрять необходимые технические изменения в продукцию.

"Сложнее всего найти опытных инженеров. Конечно, у нас есть команда джунов - молодых, упорных, которые изучают определенную базу и дальше быстро адаптируются. Но этот драйв должен опираться на профильную экспертизу, поэтому для масштабирования нам нужны сеньор-специалисты", - заявил в комментарии РБК-Украина HRD defence-tech компании "Генерал Черешня" Андрей Лавринович.

Какие специалисты имеют чрезвычайно высокую ценность

По словам Лавриновича, очень активно растет спрос на людей, которые умеют работать на стыке дисциплин. Например, чрезвычайно высокую ценность для рынка имеет инженер, который понимает одновременно электронику, связь и программную часть продукта.

С ростом масштаба это формирует спрос на новые компетенции - в частности, специалистов по внешнеэкономической деятельности и других узких специалистов для работы в Украине и за рубежом.

Также defence-tech создал потребность в профессионалах новой категории. Речь идет о людях, которые имеют практическое понимание современной войны и умеют трансформировать полученный опыт в прикладные технологические решения. Именно поэтому специалисты, прошедшие боевой путь, становятся ключевыми кадрами для развития индустрии.