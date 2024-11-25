У Нацгвардії назвали топ-10 вакансій: кого шукають та скільки платять в армії

Список найбільш затребуваних позицій та умови оплати

1. Водій, військова частина НГУ (м. Ужгород)

Заробітна плата: 21 000 - 121 000 гривень

Основні обов'язки: Керування різною військовою технікою, транспортування особового складу та вантажів. Водії повинні забезпечувати безпечний рух техніки, а також її технічне обслуговування та підтримку в належному стані. Важливе значення має здатність працювати в складних умовах, зокрема на передовій.

2. Хімік, бригада "Азов" (Вся Україна)

Заробітна плата: 25 000 - 125 000 гривень

25 000 - 125 000 гривень Основні обов'язки: Вивчення та управління хімічними процесами, зокрема в умовах застосування хімічних засобів війни або створення спеціальних речовин.

3. Радіотелеграфіст, військова частина НГУ (м. Івано-Франківськ)

Заробітна плата: 21 000 - 121 000 гривень

21 000 - 121 000 гривень Основні обов'язки: Обслуговування радіозв'язку, включаючи передачу та прийом повідомлень за допомогою телеграфії, радіо та іншого обладнання. Радіотелеграфісти важливі для забезпечення комунікацій між підрозділами на всіх рівнях, особливо в умовах бойових дій.

4. Головний сержант, військова частина НГУ (м. Вінниця)

Заробітна плата: 23 000 - 123 000 гривень

23 000 - 123 000 гривень Основні обов'язки: Організація і контроль роботи підлеглого складу, забезпечення дисципліни та виконання військових наказів.

5. Гранатометник, військова частина НГУ (м. Вінниця)

Заробітна плата: 20 000 - 120 000 гривень

20 000 - 120 000 гривень Основні обов'язки: Використання гранатометів для виконання бойових завдань. Гранатометники несуть відповідальність за точність та ефективність застосування вогневої сили, а також за підготовку та підтримку бойових позицій.

6. Розвідник, бригада "Буревій" (Київська обл.)

Заробітна плата: 25 000 - 125 000 гривень

25 000 - 125 000 гривень Основні обов'язки: Збір розвідувальної інформації про супротивника та обстановку на передовій. Розвідники виконують завдання по захопленню та аналізу ворожих позицій, а також можуть бути залучені до спеціальних операцій за межами лінії фронту.

7. Командир танку, бригада "Буревій" (Київська обл.)

Заробітна плата: 25 000 - 125 000 гривень

25 000 - 125 000 гривень Основні обов'язки: Керування танковим екіпажем, організація та координація бойових дій на техніці. Командир танку відповідає за точність та ефективність застосування танкової зброї, а також за безпеку та взаємодію з іншими підрозділами.

8. Кінолог, бригада "Буревій" (Київська обл.)

Заробітна плата: 25 000 - 125 000 гривень

25 000 - 125 000 гривень Основні обов'язки: Підготовка та робота з службовими собаками для виконання завдань з пошуку вибухових пристроїв, розшуку людей або проведення патрулювання. Кінолог працює з собаками в польових умовах та забезпечує їх повсякденний догляд і тренування.

9. Оператор РЕБ, військова частина НГУ (м. Миколаїв)

Заробітна плата: 21 000 - 121 000 гривень

21 000 - 121 000 гривень Основні обов'язки: Використання радіоелектронних засобів для захисту від ворожих радіоелектронних атак, перешкоджання ворожим системам управління. Оператор РЕБ відповідає за моніторинг радіочастотного спектра та здійснення контрдій до ворожих сигналів.

10. Терапевт, військова частина НГУ (м. Одеса)

Заробітна плата: 32 000 - 132 000 гривень

32 000 - 132 000 гривень Основні обов'язки: Надання медичних послуг особовому складу Національної гвардії, в тому числі проведення загальних медичних оглядів, лікування травм та хвороб. Терапевт працює на передовій, а також в тилових підрозділах, підтримуючи здоров'я військових.

Рекрутинг в Україні: сучасні тенденції

В Україні процес рекрутингу постійно змінюється, особливо в умовах війни, коли багато підприємств і державних структур, зокрема Національна гвардія та Збройні Сили України, активно набирають кадри для забезпечення безпеки та обороноздатності країни. Паралельно з військовими наборами, цивільний сектор також змушений адаптувати свої підходи до найму, орієнтуючись на нові економічні реалії.

Тенденції та особливості рекрутингу в Україні: