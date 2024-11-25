У Нацгвардії назвали топ-10 вакансій: кого шукають та скільки платять в армії

Нацгвардія оприлюднила 10 найпопулярніших вакансій для військовозобов'язаних громадян. Ці позиції охоплюють широкий спектр спеціальностей - від водіїв та хіміків до розвідників і кінологів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Національну гвардію України.
1. Водій, військова частина НГУ (м. Ужгород)
Заробітна плата: 21 000 - 121 000 гривень
2. Хімік, бригада "Азов" (Вся Україна)
3. Радіотелеграфіст, військова частина НГУ (м. Івано-Франківськ)
4. Головний сержант, військова частина НГУ (м. Вінниця)
5. Гранатометник, військова частина НГУ (м. Вінниця)
6. Розвідник, бригада "Буревій" (Київська обл.)
7. Командир танку, бригада "Буревій" (Київська обл.)
8. Кінолог, бригада "Буревій" (Київська обл.)
9. Оператор РЕБ, військова частина НГУ (м. Миколаїв)
10. Терапевт, військова частина НГУ (м. Одеса)
В Україні процес рекрутингу постійно змінюється, особливо в умовах війни, коли багато підприємств і державних структур, зокрема Національна гвардія та Збройні Сили України, активно набирають кадри для забезпечення безпеки та обороноздатності країни. Паралельно з військовими наборами, цивільний сектор також змушений адаптувати свої підходи до найму, орієнтуючись на нові економічні реалії.
Тенденції та особливості рекрутингу в Україні:
Військовий рекрутинг: З початком війни в Україні рекрутинг набрав особливого значення. Вакансії у військових формуваннях та службах стали пріоритетними, а конкуренція за робочі місця в силових структурах зросла. Це включає не тільки мобілізацію, а й набір на контрактні посади в армії, Національній гвардії та поліції.
Заробітна плата та мотивація: Для залучення кваліфікованих кадрів в умовах воєнного часу, роботодавці пропонують високу заробітну плату, соціальні гарантії та бонуси. Для військовослужбовців це може бути не лише фінансовий стимул, а й можливість кар'єрного росту.
Нагадаємо,що українці активно звертаються до центрів рекрутингу української армії. Найбільше претендентів на посади водіїв, штабних працівників та операторів БПЛА.
Крім того, повномасштабна війна в Україні стала викликом для ринку праці та суттєво змінила його. Жінки все частіше опановують традиційно "чоловічі" професії.