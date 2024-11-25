В Нацгвардии назвали топ-10 вакансий: кого ищут и сколько платят в армии

Список наиболее востребованных позиций и условия оплаты

1. Водитель, военная часть НГУ (г. Ужгород)

Зарплата: 21 000 - 121 000 гривен

21 000 - 121 000 гривен Основные обязанности: Управление различной военной техникой, транспортировка личного состава и грузов. Водители должны обеспечивать безопасное движение техники, а также её техническое обслуживание и поддержание в надлежащем состоянии. Важно иметь способность работать в сложных условиях, в том числе на передовой.

2. Химик, бригада "Азов" (Вся Украина)

Зарплата: 25 000 - 125 000 гривен

25 000 - 125 000 гривен Основные обязанности: Изучение и управление химическими процессами, включая работу с химическими средствами войны или создание специальных веществ.

3. Радиотелеграфист, военная часть НГУ (г. Ивано-Франковск)

Зарплата: 21 000 - 121 000 гривен

21 000 - 121 000 гривен Основные обязанности: Обслуживание радиосвязи, включая передачу и прием сообщений с помощью телеграфии, радио и другого оборудования. Радиотелеграфисты важны для обеспечения связи между подразделениями на всех уровнях, особенно в условиях боевых действий.

4. Главный сержант, военная часть НГУ (г. Винница)

Зарплата: 23 000 - 123 000 гривен

23 000 - 123 000 гривен Основные обязанности: Организация и контроль работы подчиненного состава, обеспечение дисциплины и выполнение военных приказов.

5. Гранатометчик, военная часть НГУ (г. Винница)

Зарплата: 20 000 - 120 000 гривен

20 000 - 120 000 гривен Основные обязанности: Использование гранатометов для выполнения боевых заданий. Гранатометчики отвечают за точность и эффективность применения огневой мощи, а также за подготовку и поддержку боевых позиций.

6. Разведчик, бригада "Буревий" (Киевская обл.)

Зарплата: 25 000 - 125 000 гривен

25 000 - 125 000 гривен Основные обязанности: Сбор разведывательной информации о противнике и обстановке на передовой. Разведчики выполняют задачи по захвату и анализу вражеских позиций, а также могут быть привлечены к специальным операциям за пределами линии фронта.

7. Командир танка, бригада "Буревий" (Киевская обл.)

Зарплата: 25 000 - 125 000 гривен

25 000 - 125 000 гривен Основные обязанности: Управление танковым экипажем, организация и координация боевых действий на технике. Командир танка отвечает за точность и эффективность применения танкового оружия, а также за безопасность и взаимодействие с другими подразделениями.

8. Кинолог, бригада "Буревий" (Киевская обл.)

Зарплата: 25 000 - 125 000 гривен

25 000 - 125 000 гривен Основные обязанности: Подготовка и работа с служебными собаками для выполнения задач по поиску взрывных устройств, розыску людей или патрулированию. Кинолог работает с собаками в полевых условиях и обеспечивает их ежедневный уход и тренировки.

9. Оператор РЭБ, военная часть НГУ (г. Николаев)

Зарплата: 21 000 - 121 000 гривен

21 000 - 121 000 гривен Основные обязанности: Использование радиоэлектронных средств для защиты от вражеских радиоэлектронных атак, препятствование вражеским системам управления. Оператор РЭБ отвечает за мониторинг радиочастотного спектра и осуществление контрдействий против вражеских сигналов.

10. Терапевт, военная часть НГУ (г. Одесса)

Зарплата: 32 000 - 132 000 гривен

32 000 - 132 000 гривен Основные обязанности: Предоставление медицинских услуг личному составу Национальной гвардии, включая проведение общих медицинских осмотров, лечение травм и болезней. Терапевт работает на передовой, а также в тыловых подразделениях, поддерживая здоровье военнослужащих.

Рекрутинг в Украине: современные тенденции

В Украине процесс рекрутинга постоянно меняется, особенно в условиях войны, когда многие предприятия и государственные структуры, в том числе Национальная гвардия и Вооруженные силы Украины, активно набирают кадры для обеспечения безопасности и обороноспособности страны. Параллельно с военными наборами, гражданский сектор также вынужден адаптировать свои подходы к найму, ориентируясь на новые экономические реалии.

Тенденции и особенности рекрутинга в Украине: