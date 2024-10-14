В Міноборони назвали найпопулярніші посади в армії: їх три

Українці активно звертаються до центрів рекрутингу української армії. Найбільше претендентів на посади водіїв, штабних працівників та операторів БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України .

Впродовж минулого тижня до центрів рекрутингу Збройних Сил України звернулися 804 особи, а загальна кількість звернень сягнула 20 954. З них 5230 людей уже стали кандидатами до лав Сил оборони. Найбільше запитів українці подають на посади водіїв, штабних працівників та операторів безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

У Міноборони зазначають, що центри рекрутингу пропонують доєднатися не лише до лав ЗСУ, а й до інших силових структур, зокрема Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Служби безпеки України (СБУ). В Україні функціонує 42 такі центри, два з яких відкрилися минулого тижня. Важливо, що в цих центрах не видають повісток, а консультації надаються конфіденційно.

Знайти адреси рекрутингових центрів та дізнатися більше про їхню роботу можна за посиланням.