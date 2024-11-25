В Нацгвардии назвали топ-10 вакансий: кого ищут и сколько платят в армии

Нацгвардия обнародовала 10 самых популярных вакансий для военнообязанных граждан. Эти позиции охватывают широкий спектр специальностей - от водителей и химиков до разведчиков и кинологов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины.