В Нацгвардии назвали топ-10 вакансий: кого ищут и сколько платят в армии
Нацгвардия обнародовала 10 самых популярных вакансий для военнообязанных граждан. Эти позиции охватывают широкий спектр специальностей - от водителей и химиков до разведчиков и кинологов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины.
Список наиболее востребованных позиций и условия оплаты
1. Водитель, военная часть НГУ (г. Ужгород)
- Зарплата: 21 000 - 121 000 гривен
- Основные обязанности: Управление различной военной техникой, транспортировка личного состава и грузов. Водители должны обеспечивать безопасное движение техники, а также её техническое обслуживание и поддержание в надлежащем состоянии. Важно иметь способность работать в сложных условиях, в том числе на передовой.
2. Химик, бригада "Азов" (Вся Украина)
- Зарплата: 25 000 - 125 000 гривен
- Основные обязанности: Изучение и управление химическими процессами, включая работу с химическими средствами войны или создание специальных веществ.
3. Радиотелеграфист, военная часть НГУ (г. Ивано-Франковск)
- Зарплата: 21 000 - 121 000 гривен
- Основные обязанности: Обслуживание радиосвязи, включая передачу и прием сообщений с помощью телеграфии, радио и другого оборудования. Радиотелеграфисты важны для обеспечения связи между подразделениями на всех уровнях, особенно в условиях боевых действий.
4. Главный сержант, военная часть НГУ (г. Винница)
- Зарплата: 23 000 - 123 000 гривен
- Основные обязанности: Организация и контроль работы подчиненного состава, обеспечение дисциплины и выполнение военных приказов.
5. Гранатометчик, военная часть НГУ (г. Винница)
- Зарплата: 20 000 - 120 000 гривен
- Основные обязанности: Использование гранатометов для выполнения боевых заданий. Гранатометчики отвечают за точность и эффективность применения огневой мощи, а также за подготовку и поддержку боевых позиций.
6. Разведчик, бригада "Буревий" (Киевская обл.)
- Зарплата: 25 000 - 125 000 гривен
- Основные обязанности: Сбор разведывательной информации о противнике и обстановке на передовой. Разведчики выполняют задачи по захвату и анализу вражеских позиций, а также могут быть привлечены к специальным операциям за пределами линии фронта.
7. Командир танка, бригада "Буревий" (Киевская обл.)
- Зарплата: 25 000 - 125 000 гривен
- Основные обязанности: Управление танковым экипажем, организация и координация боевых действий на технике. Командир танка отвечает за точность и эффективность применения танкового оружия, а также за безопасность и взаимодействие с другими подразделениями.
8. Кинолог, бригада "Буревий" (Киевская обл.)
- Зарплата: 25 000 - 125 000 гривен
- Основные обязанности: Подготовка и работа с служебными собаками для выполнения задач по поиску взрывных устройств, розыску людей или патрулированию. Кинолог работает с собаками в полевых условиях и обеспечивает их ежедневный уход и тренировки.
9. Оператор РЭБ, военная часть НГУ (г. Николаев)
- Зарплата: 21 000 - 121 000 гривен
- Основные обязанности: Использование радиоэлектронных средств для защиты от вражеских радиоэлектронных атак, препятствование вражеским системам управления. Оператор РЭБ отвечает за мониторинг радиочастотного спектра и осуществление контрдействий против вражеских сигналов.
10. Терапевт, военная часть НГУ (г. Одесса)
- Зарплата: 32 000 - 132 000 гривен
- Основные обязанности: Предоставление медицинских услуг личному составу Национальной гвардии, включая проведение общих медицинских осмотров, лечение травм и болезней. Терапевт работает на передовой, а также в тыловых подразделениях, поддерживая здоровье военнослужащих.
Рекрутинг в Украине: современные тенденции
В Украине процесс рекрутинга постоянно меняется, особенно в условиях войны, когда многие предприятия и государственные структуры, в том числе Национальная гвардия и Вооруженные силы Украины, активно набирают кадры для обеспечения безопасности и обороноспособности страны. Параллельно с военными наборами, гражданский сектор также вынужден адаптировать свои подходы к найму, ориентируясь на новые экономические реалии.
Тенденции и особенности рекрутинга в Украине:
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Военный рекрутинг: С началом войны в Украине рекрутинг приобрел особое значение. Вакансии в военных формированиях и службах стали приоритетными, а конкуренция за рабочие места в силовых структурах возросла. Это включает не только мобилизацию, но и набор на контрактные должности в армии, Национальной гвардии и полиции.
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Заработная плата и мотивация: Для привлечения квалифицированных кадров в условиях военного времени, работодатели предлагают высокую заработную плату, социальные гарантии и бонусы. Для военнослужащих это может быть не только финансовый стимул, но и возможность карьерного роста.
Напомним,что украинцы активно обращаются в центры рекрутинга украинской армии. Больше всего претендентов на должности водителей, штабных работников и операторов БПЛА.
Кроме того, полномасштабная война в Украине стала вызовом для рынка труда и существенно изменила его. Женщины все чаще осваивают традиционно "мужские" профессии.