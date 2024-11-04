ua en ru
Пн, 04 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Повернути не можна. Кабмін змінив список товарів, які не підлягають обміну

Україна, Понеділок 04 листопада 2024 13:05
UA EN RU
Повернути не можна. Кабмін змінив список товарів, які не підлягають обміну Фото: Кабмін затвердив перелік товарів, які не можна повернути (pixabay.com)
Автор: Катерина Творожнікова

В Україні затвердили новий перелік товарів, які не можна повернути чи обміняти. Він налічує 4 категорії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Кабміну .

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, до переліку товарів, що не підлягають поверненню, входять:

  • харчові продукти,
  • лікарські засоби,
  • засоби особистої гігієни (зубні щітки, щітки для волосся, пензлики для вій або нігтів, помазки для гоління, щітки для особистої гігієни, манікюрні, педикюрні інструменти та інші подібні товари), косметична продукція та миючі засоби без захисної упаковки, що перешкоджає вільному доступу до таких товарів,
  • товари, нарізані чи розкроєні за розміром, визначеним споживачем.

Раніше ми писали, що більшість магазинів гарантують повернення товару протягом 14 днів після покупки. Для цього достатньо надати чек і сам товар належним чином. Але чи покупці зможуть повернути товар, якщо втратили чек на нього?

Читайте також, що українці зможуть витратити "тисячу Зеленського" на ліки. Наразі гроші за програмою "Національний кешбек" можна витратити на комунальні послуги, придбання квитків на транспорт чи донати. Однак список буде розширено.

Читайте РБК-Україна в Google News
возвврат товаров Продавець
NEWS
Голова МЗС Німеччини прибула до Києва
Голова МЗС Німеччини прибула до Києва
DAILY
Не лише Трамп чи Гарріс. Чому для України важливі вибори до Конгресу США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не лише Трамп чи Гарріс. Чому для України важливі вибори до Конгресу США