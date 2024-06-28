Чи можна повернути товар до магазину, якщо втратили чек: відповідь юриста

Більшість магазинів гарантують повернення товару протягом 14 днів після покупки. Для цього достатньо надати чек та сам товар у належному вигляді. Втім, чи можуть покупці повернути товар, якщо втратили чек на нього?

РБК-Україна розпитало адвоката Тетяну Даниленко про те, що робити покупцю, якщо потрібно повернути товар, а чека про покупку нема.

Зміст

Чи можна повернути товар, якщо нема чека

Що каже закон про цю процедуру

Алгоритм дій покупця

Як довести факт покупки без наявності чека

Які строки повернення коштів

Які товари не можна повертати, навіть якщо довели факт покупки

Що робити, якщо у магазині не зважають на жодні аргументи

Чи можна повернути товар, якщо нема чека

"Не дивно, що більшість українців не знають, чи можна повернути товар без чека, адже в магазинах рідко коли відкрито кажуть про права споживачів. Найпростіше це зробити, коли є друкований чек. Втім, часто трапляються випадки, коли людина не зберігає його. Але навіть у цій ситуації є шанси на повернення товару в магазин", - пояснює юрист.

Вона додає, що наявність друкованого документа спростить процедуру та зекономить багато часу. Але не варто хвилюватися в разі втрати чека, бо процедура повернення можлива і без нього.

Що каже закон про цю процедуру

Законом України "Про захист прав споживачів" передбачено, що протягом 14 днів з моменту оформлення покупки справний товар, тобто товар належної якості, який з будь-яких причин не сподобався покупцю, можна повернути, відповідно отримавши витрачені на придбання кошти.

"Проте на практиці повернути такий товар, якщо він без дефектів чи браку, наважуються не всі. Причиною цього частіше за все є юридична необізнаність та не завжди чемна поведінка продавців, які не хочуть докладати зусиль для оформлення операції, яка не збільшує, а зменшує обсяг їхніх продажів", - пояснює Даниленко.

Важливо, що товар не повинен бути пошкодженим чи мати видимі сліди користування, має бути збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики.

"На касі вам можуть повідомити, що повернути товар без чека неможливо, але це є прямим порушенням прав споживачів. Сама процедура відрізняється від стандартної тим, що доведеться доводити правдивість власних слів, щодо придбання товару саме у цього продавця", - наголошує адвокат.

У цьому випадку корисними будуть свідчення очевидців, відео з камер спостереження, звірка штрих-коду на пакуванні з базою продавця, фото докази тощо.

Алгоритм дій покупця

"Спершу зверніться до касира і поясніть, що річ ви купили у них, але втратили чек і хочете її повернути. Іноді магазини мають розроблений регламент для таких випадків. Касир може попросити клієнта написати заяву про отримання копії товарного чека на ім’я директора магазину", - каже Даниленко.

Магазини, що використовують розрахунково-касові апарати, зобов’язані зберігати стрічки з даними про продаж товарів 3 роки. Якщо домовитися з адміністрацією не вийшло або чек не вдалося знайти, можете попросити підняти запис з камер спостереження.

"Слід знати, що при купівлі товару в інтернет-магазині діють загальні правила повернення. Втім, іноді адміністрація магазину не йде назустріч клієнту й не погоджується робити повернення. У цьому випадку доведеться звертатися до суду", - говорить експерт.

Як довести факт покупки без наявності чека

Часто при покупці клієнту видають супровідні документи, які можуть стати доказом у разі втрати чека. Важливими є:

гарантійний талон

штрих-код на пакуванні

бонусна картка (підтвердить нарахування бонусів за покупку)

свідчення інших покупців

транзакція з банку, якщо оплата була картою

записи з камер відеоспостереження

фото та відео докази покупки

"Якщо можете довести, хоча б деякі перелічені докази, адміністрація магазину не матиме причини відмовити у поверненні товару", - говорить Даниленко.

Свідчення інших покупців та записи із відеокамер допоможуть довести, що товар придбали саме у цьому магазині (фото: Freepik)

Які строки повернення коштів

При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки зі споживачем провадяться, виходячи з вартості товару на час його купівлі. Кошти, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору - в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше 7 днів.

Які товари не можна повертати, навіть якщо довели факт покупки

"Однак не всі товари ви можете обміняти та повернути. Існує перелік товарів, які не підлягають обміну або поверненню. Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню) затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. №172 "Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів", тому слід спочатку переконатись, що продавець має прийняти товар.

Що робити, якщо у магазині не зважають на жодні аргументи

Якщо представник торговельного закладу не сприймає жодні аргументи:

слід зафіксувати факт звернення з вимогою про повернення коштів за придбаний у торговельній мережі товар, це краще зробити письмово

якщо вам відмовляють у прийнятті претензії - слід її направити поштою, рекомендованим листом або кур’єром та зберегти докази відправлення. Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше 1 місяця від дня їх надходження

після чого, у разі негативної реакції на письмове звернення або взагалі його ігнорування зі сторони продавця, варіантом вирішення спору може бути - звернення до суду

Слід знати: споживачі звільняються від сплати судового збору у справах щодо захисту та поновлення їх прав та мають право на звернення до суду за місцем своєї реєстрації, не прив’язуючись до місця знаходження відповідача.

Володіючи інформацією щодо обсягу прав споживачів, ви зможете аргументовано довести продавцю свою позицію, що здебільшого, підвищує шанси на розв'язання питання ще на стадії досудового врегулювання.