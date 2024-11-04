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Вернуть нельзя. Кабмин изменил список товаров, которые не подлежат обмену

Украина, Понедельник 04 ноября 2024 13:05
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Вернуть нельзя. Кабмин изменил список товаров, которые не подлежат обмену Фото: Кабмин утвердил перечень товаров, которые не можно вернуть (pixabay.com)
Автор: Катерина Творожникова

В Украине утвердили новый список товаров, которые нельзя вернуть или обменять. Он насчитывает 4 категории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Кабмина.

Согласно решению Кабинета министров, в перечень не подлежащих возврату товаров входят:

  • пищевые продукты,
  • лекарственные средства,
  • средства личной гигиены (зубные щетки, щетки для волос, кисточки для ресниц или ногтей, помазки для бритья, щетки для личной гигиены, маникюрные, педикюрные инструменты и другие подобные товары), косметическая продукция и моющие средства без защитной упаковки, препятствующей свободному доступу к таким товарам,
  • товары, нарезанные или раскроенные под размер, определенный потребителем.

Ранее мы писали, что большинство магазинов гарантируют возврат товара в течение 14 дней после покупки. Для этого достаточно предоставить чек и сам товар в должном виде. Но смогут ли покупатели вернуть товар, если потеряли чек на него?

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