Українці зможуть витратити "тисячу Зеленського" на ліки

Цієї зими українці зможуть отримати грошову допомогу у розмірі тисячі гривень. Ці кошти можна буде витратити на ліки та медичні вироби українського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства економіки України.

Зокрема, одна тисяча гривень надійде українцям на картку "Національного кешбеку". Ще є інший механізм, коли кешбек нараховується за покупку українських товарів. І перші виплати по такій схемі вже почались, люди ці кошти витрачають.

Наразі гроші за програмою "Національний кешбек" можна витратити на комунальні послуги, придбання квитків на транспорт або ж донати. Проте перелік буде розширено.

"Ми хочемо доповнити перелік, на які може бути спрямована 1000 гривень єПідтримки, на придбання ліків та медичних виробів українського виробництва", - зазначила Юлія Свириденко.

Вона додала, що наразі до програми "Національний кешбек" вже долучилися понад 50 фармацевтичних виробників та близько 250 продавців ліків та медичних виробів. Таким чином, розширення витрат програми на відповідні препарати дозволить підтримати не лише громадян, але й українських фармвиробників.

За словами Свириденко, програма "єПідтримка" буде розповсюджуватись на всіх українців - як дорослих, так і дітей. Особливо увага буде на тому, щоб кошти "єПідтримки" змогли отримати пенсіонери, внутрішньо переміщені особи (ВПО) та громадяни, які проживають у зонах високого воєнного ризику.