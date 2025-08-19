Які свята 19 серпня: що категорично не можна робити сьогодні і головні прикмети дня

19 серпня в православному календарі відзначають день пам’яті святого мученика Андрія Стратилата та 2593 воїнів, які постраждали разом із ним. Також сьогодні в Україні відзначають День пасічника.

Що за церковне свято сьогодні

Святий мученик Андрій був високопоставленим римським військовим, який жив у часи імператора Максиміана. Він був командиром великого військового загону, а його відвага та сміливість наводили жах на ворогів. Завдяки його вірі в Христа, він та його військо здобували перемоги не стільки силою зброї, скільки силою молитви.

Під час походу проти персів Андрій та його воїни розгромили противника, значно переважаючого в кількості. Після цієї перемоги він разом з усім своїм військом прийняв християнство. Коли про це дізнався імператор, він наказав схопити Андрія та його воїнів. Після жорстоких тортур загін відправили до Таврії, де святий мученик Андрій та 2593 його воїни були страчені. За свою непохитну віру та мужність вони увійшли в історію як святі мученики.

Що не можна робити 19 серпня

У цей день заборонено сваритися та з’ясовувати стосунки.

Не варто братися за важку фізичну роботу, адже вважається, що це призведе до втрат.

У народі казали: "Хто сьогодні ображає ближнього - той біду накличе".

Не рекомендується позичати гроші та віддавати борги, аби не винести щастя з дому.

Народні прикмети на 19 серпня

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити майбутню погоду та урожай:

Якщо на Андрія Стратилата вітер - зима буде холодною.

Якщо вранці туман - осінь буде довгою і теплою.

Якщо цього дня йде дощ - осінь буде мокрою.

Багато журавлів летить на південь - до ранньої та холодної зими.

Багато роси вранці - до гарного врожаю.

Побачити веселку - до доброї звістки.

Селяни у цей день зверталися до святого Стратилата з молитвами про захист від ворогів та про мир у родині.

У кого День ангела 19 серпня

Сьогодні іменини святкують: Андрій, Тимофій Микола.

За гороскопом люди, які народилися сегодня - Леви.

Які ще свята 19 серпня

Всесвітній день гуманітарної допомоги

Цей день присвячений вшануванню працівників, які ризикують своїм життям, надаючи допомогу тим, хто її потребує. Свято було засноване ООН на згадку про теракт 2003 року в Багдаді, коли загинули 22 співробітники гуманітарних місій.

Всесвітній день фотографії

Його відзначають на честь винаходу дагеротипа - першого практичного способу фотографування, що став прообразом сучасної фотографії. Це свято об'єднує фотографів та аматорів з усього світу.

День пасічника

В Україні сьогодні відзначають професійне свято бджолярів. Цей день підкреслює важливу роль пасічників у сільському господарстві та збереженні екосистеми.

